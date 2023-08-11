Кабмин разрешил выезд за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО

Кабинет министров Украины на заседании 11 августа снял ограничения на пересечение границы членами семей лиц, погибших или пропавших без вести в результате антитеррористической операции.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь: "Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции".

Справка: Антитеррористическая операция (АТО) на востоке Украины в связи с захватом части Донецкой и Луганской областей длилась с 14 апреля 2014 года до 30 апреля 2018 года, затем ее переформатировали в операцию Объединенных сил (ООС), которая продолжалась до введения военного положения из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

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