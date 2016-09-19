Защита Богатыревой: Россия отказала, Куба молчит, а год истек

Защитник экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой Дмитрий Беляев считает, что срок на проведение следственных действий против нее истек.

"Максимальный срок уголовного производства – год. В отношении лица более чем год нельзя проводить следственные действия", – сказал он в интервью "Українським новинам".

"В 2015 году прокуратура обращается за разрешением в суд для проведения специального расследования в отношении Раисы Богатыревой, который открывает путь для так называемого "заочного суда". Печерский райсуд в июле 2015-го дал разрешение на проведение спецрасследования", – отметил Беляев.

"С того момента следствие могло передать дело в суд для решения по сути – виновен или нет. Но следователь и прокурор понимали, что у них нет надлежащих доказательств. Поэтому они решили попросту затягивать дело", – заявил адвокат.

Беляев считает, для приостановки срока следствия при наличии решения суда о спецрасследовании Генпрокуратура могла лишь направить какое-нибудь международно-правовое поручение.

"...они направили поручение в Генеральную прокуратуру России и в Генеральную прокуратуру Республики Куба... Мы пытаемся понять, как связана Куба и Россия со сделкой, которая произведена в Украине", – сказал он.

"Но из Генпрокуратуры Кубы уже год нет ответа. А российская сторона им отказала. Этот ответ следствие всячески скрывает от защиты и общественности", – заявил адвокат.

По его мнению, направив в сентябре 2015 года эти поручения, Генпрокуратура на формальных основаниях приостановила срок следствия, которое по сей день фактически не возобновлено.

"Решение о приостановке следствия принималось 24 сентября прошлого года. И никаких следственных действий с тех пор не проводится", – резюмировал Беляев.

Защита Богатыревой утверждает, что Интерпол 12 августа прекратил розыскные мероприятия в отношении этой чиновницы времен Виктора Януковича.