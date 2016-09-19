Защита Богатыревой: Россия отказала, Куба молчит, а год истек

00
0
Понедельник, 19 сентября 2016, 10:03

Защитник экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой Дмитрий Беляев считает, что срок на проведение следственных действий против нее истек.

"Максимальный срок уголовного производства – год. В отношении лица более чем год нельзя проводить следственные действия", – сказал он в интервью "Українським новинам".

"В 2015 году прокуратура обращается за разрешением в суд для проведения специального расследования в отношении Раисы Богатыревой, который открывает путь для так называемого "заочного суда". Печерский райсуд в июле 2015-го дал разрешение на проведение спецрасследования", – отметил Беляев.

"С того момента следствие могло передать дело в суд для решения по сути – виновен или нет. Но следователь и прокурор понимали, что у них нет надлежащих доказательств. Поэтому они решили попросту затягивать дело", – заявил адвокат.

Беляев считает, для приостановки срока следствия при наличии решения суда о спецрасследовании Генпрокуратура могла лишь направить какое-нибудь международно-правовое поручение.

"...они направили поручение в Генеральную прокуратуру России и в Генеральную прокуратуру Республики Куба... Мы пытаемся понять, как связана Куба и Россия со сделкой, которая произведена в Украине", – сказал он.

"Но из Генпрокуратуры Кубы уже год нет ответа. А российская сторона им отказала. Этот ответ следствие всячески скрывает от защиты и общественности", – заявил адвокат.

По его мнению, направив в сентябре 2015 года эти поручения, Генпрокуратура на формальных основаниях приостановила срок следствия, которое по сей день фактически не возобновлено.

"Решение о приостановке следствия принималось 24 сентября прошлого года. И никаких следственных действий с тех пор не проводится", – резюмировал Беляев.

Защита Богатыревой утверждает, что Интерпол 12 августа прекратил розыскные мероприятия в отношении этой чиновницы времен Виктора Януковича.

Темы: Богатырева Интерпол
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Экс-советник Богатыревой подал в суд на активистов 15 сентября 2016, 19:57
В ГПУ назвали объективным решение о снятии санкций ЕС с Богатыревой 5 марта 2016, 18:40
ЕС исключит Богатыреву из санкционного списка - СМИ 22 февраля 2016, 16:11
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Защита Богатыревой: Россия отказала, Куба молчит, а год истек
В ЕС евродепутатам рекомендуют не ехать дальше Киева: боятся
Путин решил возродить КГБ советских времен - СМИ
В Луцке у клуба "Опера" произошел взрыв
Все новости
Фото

"Стоп цензуре! Граждане за свободные страны" объявил победителей

Львовский форум

Форум издателей объявил 23 лучшие книги года