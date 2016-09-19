Аброськин: Для преступников Россия – "уголовный офшор"

Люди, которые совершают преступления в Донецкой области, часто пытаются скрыться в России или оккупированном Крыму.

Об этом сообщил глава нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Наметилась тенденция: злоумышленники совершив, то или иное преступление, пытаются затеряться в Крыму или Российской Федерации", - заявил он.

По словам Аброськина, за практически девять месяцев текущего года в Донецкой области совершено 125 умышленных убийств, из них 4 - на оккупированной территории области, но это только те немногие, о совершении которых нам стало известно.

По 107 преступлениям подозреваемые установлены и задержаны.

"Только за последнюю неделю на Донетчине совершено два резонансных убийства. В Авдеевке ранее судимый местный житель изнасиловал и убил женщину в подъезде дома. А в Краматорске дважды судимый местный житель убил сторожа одного из предприятий", - написал он.

"Оба случая примечательны тем, что в результате слаженной работы криминальной полиции убийцы были быстро установлены, а задержаны благодаря бдительности сотрудников полиции на блокпостах. И один, и другой преступник планировали выехать на автобусах в Москву", - рассказал Аброськин.

"Преступники, жители Донецкой области, совершая преступления на нашей территории, ищут спасение от наказания на просторах России. Для наших преступников Российская Федерация своего рода "уголовный офшор", где можно скрыться от наказания и быть уверенным, что украинскому правосудию не передадут. Но это до поры до времени", - добавил он.

Украинская правда