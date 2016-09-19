В Славянске СБУ задержала еще одного "ДНРовца"

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Понедельник, 19 сентября 2016, 11:47

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала в Славянске еще одного боевика так называемой "ДНР".

Как сообщает СБУ, мужчина присоединился к боевикам в апреле 2014 года.

"С оружием в руках он стоял на блокпосту у Славянского комбикормового завода, проверял документы и автотранспорт граждан. Также боевик неоднократно задерживал гражданских и передавал их карательным структурам псевдореспублики", – отмечает ведомство.

Открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Ведутся оперативно-следственные действия.

СБУ напоминает, что в июле в Словянске задержали боевика "ДНР", который скрывался в городе.

Как известно, Славянск находится под контролем официальный властей Украины.

Темы: Донбасс терроризм "ДНР" СБУ
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