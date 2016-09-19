В Славянске СБУ задержала еще одного "ДНРовца"
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала в Славянске еще одного боевика так называемой "ДНР".
Как сообщает СБУ, мужчина присоединился к боевикам в апреле 2014 года.
"С оружием в руках он стоял на блокпосту у Славянского комбикормового завода, проверял документы и автотранспорт граждан. Также боевик неоднократно задерживал гражданских и передавал их карательным структурам псевдореспублики", – отмечает ведомство.
Открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Ведутся оперативно-следственные действия.
СБУ напоминает, что в июле в Словянске задержали боевика "ДНР", который скрывался в городе.
Как известно, Славянск находится под контролем официальный властей Украины.