У Слов’янську СБУ затримала ще одного "ДНРівця"

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Понеділок, 19 вересня 2016, 11:47

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала у Слов’янську ще одного бойовика так званої "ДНР".

Як повідомляє СБУ, чоловік приєднався до бойовиків у квітні 2014 року.

"Зі зброєю в рукахвін стояв на блокпості біля Слов’янського комбікормового заводу, перевіряв документи та автотранспорт громадян. Також бойовик неодноразово затримував цивільних та передавав їх до каральних структур псевдореспубліки", – зазначає відомство.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

СБУ нагадує, що у липні у Слов’янську затримали бойовика "ДНР", який переховувався у місті.

Як відомо, Слов’янськ перебуває під контролем офіційної влади України.

Теми: Донбас тероризм "ДНР" СБУ
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