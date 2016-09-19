Климпуш-Цинцадзе считает, что зарабатывать в России неэтично

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Понедельник, 19 сентября 2016, 11:56

Вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что зарабатывать в России в данный момент для украинцев неэтично.

Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.

"Мне бы очень хотелось, чтобы украинский бизнес сегодня не зарабатывал в Российской Федерации", – сказала она.

На вопрос, что в таком случае делать президенту, который имеет в России кондитерскую фабрику Roshen, Климпуш-Цинцадзе ответила, что "не так просто продать часть бизнеса сейчас и не все зависит исключительно от желания президента, к сожалению".

Как известно, ранее вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что для признания факта оккупации Россией Донбасса следует сжечь липецкую фабрику Порошенко.

Украинская правда

Темы: Roshen Порошенко Росcия
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Комментарии — 1
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IP: 91.197.254.---informator19.09.2016 12:03
России в Украине зарабатывать этичнее, т.к. ей никто не запрещает, а тянуть с россии все что можно после Крыма, ЛуганДона - это позор для вице-премьера непонятной национальности. Так мы дальше колонии россии не пойдем!!!
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