Климпуш-Цинцадзе считает, что зарабатывать в России неэтично

Вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что зарабатывать в России в данный момент для украинцев неэтично.

Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.

"Мне бы очень хотелось, чтобы украинский бизнес сегодня не зарабатывал в Российской Федерации", – сказала она.

На вопрос, что в таком случае делать президенту, который имеет в России кондитерскую фабрику Roshen, Климпуш-Цинцадзе ответила, что "не так просто продать часть бизнеса сейчас и не все зависит исключительно от желания президента, к сожалению".

Как известно, ранее вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что для признания факта оккупации Россией Донбасса следует сжечь липецкую фабрику Порошенко.

Украинская правда