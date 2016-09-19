Климпуш-Цинцадзе вважає, що заробляти в Росії неетично

Віце-прем'єр з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що заробляти в Росії в даний момент для українців неетично.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK.

"Мені б дуже хотілося, щоб український бізнес сьогодні не заробляв в Російській Федерації", – сказала вона.

На запитання, що в такому випадку робити президентові, який має в Росії кондитерську фабрику Roshen, Климпуш-Цинцадзе відповіла, що "не так просто продати частину бізнесу зараз і не все залежить виключно від бажання президента, на жаль".

Як відомо, раніше віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що для визнання факту окупації Росією Донбасу слід спалити липецьку фабрику Порошенка.

Українська правда