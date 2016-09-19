Климпуш-Цинцадзе вважає, що заробляти в Росії неетично

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Понеділок, 19 вересня 2016, 11:56

Віце-прем'єр з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що заробляти в Росії в даний момент для українців неетично.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK.

"Мені б дуже хотілося, щоб український бізнес сьогодні не заробляв в Російській Федерації", – сказала вона.

На запитання, що в такому випадку робити президентові, який має в Росії кондитерську фабрику Roshen, Климпуш-Цинцадзе відповіла, що "не так просто продати частину бізнесу зараз і не все залежить виключно від бажання президента, на жаль".

Як відомо, раніше віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що для визнання факту окупації Росією Донбасу слід спалити липецьку фабрику Порошенка.

Українська правда

Теми: Roshen Порошенко Росія
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IP: 91.197.254.---informator19.09.2016 12:03
России в Украине зарабатывать этичнее, т.к. ей никто не запрещает, а тянуть с россии все что можно после Крыма, ЛуганДона - это позор для вице-премьера непонятной национальности. Так мы дальше колонии россии не пойдем!!!
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