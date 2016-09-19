Украина будет просить санкции для организаторов "выборов" в Крыму

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Понедельник, 19 сентября 2016, 13:12

Украина передаст всем своим международным партнерам перечень лиц, причастных к организации так называемых выборов в Крыму, для включения их в санкционные списки.

Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в понедельник.

Также указывается, что в списке будут те, кто принимал участие в незаконных выборах.

"Украина решительно осуждает организацию Российской Федерацией на территории временно оккупированных ею Автономной Республики Крым и Севастополь выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ седьмого созыва", - сказано в заявлении.

"Результаты голосования и полномочия 4 депутатов Государственной Думы, избранных в оккупированном Крыму по мажоритарной системе, и 225 парламентариев, избранных по пропорциональной системе, являются ничтожными и нелегитимными, что ставит под сомнение легитимность всей Государственной Думы", - заявляет ведомство.

Как известно, 18 сентября в России прошли выборы в Госдуму.

Явка на выборах в Госдуму стала самой низкой в истории РФ.

Народные депутаты фракции "Народный фронт" призывают Верховную Раду поддержать заявление о нелегитимности Госдумы РФ и соответствующее обращение к международным партнерам.

В свою очередь евродепутаты призвали не признавать выборы в Госдуму РФ, которые прошли на территории оккупированного Россией Крыма.

Украинская правда

Темы: МИД Крым
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IP: 93.73.27.---Gonta_2019.09.2016 14:15
Просити про міжнародні санкції звичайно треба, але ще в більшій мірі треба самим робити те, про що Україні нікого питати не потрібно.
Наприклад, розпочати кримінальне переслідування всіх причетних до організації виборів в Криму (і це має бути не лише Путін з К чи Е. Панфілова, а й всі кандидати, що балотувалися в Криму, а також всі члени тамтешніх місцевих виборчкомів, керівництво кримських осередків російських партій, що брали участь у виборах -- ці дані можна отримати навіть з відкритих офіційних джерел) з перспективою їхнього негайного затримання в разі потрапляння на українську територію.
Давно вже настав час, щоб Україна почала показувати зуби, а не лише скаржитися світовому співтовариству.
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