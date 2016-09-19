Украина будет просить санкции для организаторов "выборов" в Крыму
Украина передаст всем своим международным партнерам перечень лиц, причастных к организации так называемых выборов в Крыму, для включения их в санкционные списки.
Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в понедельник.
Также указывается, что в списке будут те, кто принимал участие в незаконных выборах.
"Украина решительно осуждает организацию Российской Федерацией на территории временно оккупированных ею Автономной Республики Крым и Севастополь выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ седьмого созыва", - сказано в заявлении.
"Результаты голосования и полномочия 4 депутатов Государственной Думы, избранных в оккупированном Крыму по мажоритарной системе, и 225 парламентариев, избранных по пропорциональной системе, являются ничтожными и нелегитимными, что ставит под сомнение легитимность всей Государственной Думы", - заявляет ведомство.
Как известно, 18 сентября в России прошли выборы в Госдуму.
Явка на выборах в Госдуму стала самой низкой в истории РФ.
Народные депутаты фракции "Народный фронт" призывают Верховную Раду поддержать заявление о нелегитимности Госдумы РФ и соответствующее обращение к международным партнерам.
В свою очередь евродепутаты призвали не признавать выборы в Госдуму РФ, которые прошли на территории оккупированного Россией Крыма.
Украинская правда
Наприклад, розпочати кримінальне переслідування всіх причетних до організації виборів в Криму (і це має бути не лише Путін з К чи Е. Панфілова, а й всі кандидати, що балотувалися в Криму, а також всі члени тамтешніх місцевих виборчкомів, керівництво кримських осередків російських партій, що брали участь у виборах -- ці дані можна отримати навіть з відкритих офіційних джерел) з перспективою їхнього негайного затримання в разі потрапляння на українську територію.
Давно вже настав час, щоб Україна почала показувати зуби, а не лише скаржитися світовому співтовариству.