Украина будет просить санкции для организаторов "выборов" в Крыму

Украина передаст всем своим международным партнерам перечень лиц, причастных к организации так называемых выборов в Крыму, для включения их в санкционные списки.

Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в понедельник.

Также указывается, что в списке будут те, кто принимал участие в незаконных выборах.

"Украина решительно осуждает организацию Российской Федерацией на территории временно оккупированных ею Автономной Республики Крым и Севастополь выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ седьмого созыва", - сказано в заявлении.

"Результаты голосования и полномочия 4 депутатов Государственной Думы, избранных в оккупированном Крыму по мажоритарной системе, и 225 парламентариев, избранных по пропорциональной системе, являются ничтожными и нелегитимными, что ставит под сомнение легитимность всей Государственной Думы", - заявляет ведомство.

Как известно, 18 сентября в России прошли выборы в Госдуму.

Явка на выборах в Госдуму стала самой низкой в истории РФ.

Народные депутаты фракции "Народный фронт" призывают Верховную Раду поддержать заявление о нелегитимности Госдумы РФ и соответствующее обращение к международным партнерам.

В свою очередь евродепутаты призвали не признавать выборы в Госдуму РФ, которые прошли на территории оккупированного Россией Крыма.

Украинская правда