Экс-охранника Путина выбрали губернатором области РФ

На выборах губернатора Тульской области России по итогам обработки всех протоколов избирательных комиссий победил действующий руководитель региона Алексей Дюмин.

Об этом в понедельник сообщает "ВВС-Украина".

Указывается, что за него проголосовали 84% избирателей.

Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора в феврале 2016 года.

"Раньше он долгое время служил в личной охране президента Владимира Путина, а впоследствии занимал должность первого заместителя главкома Сухопутных войск и непродолжительное время был заместителем министра обороны России", - пишет издание.

Российские СМИ предполагают, что Владимир Путин обратил внимание на руководящие качества Алексея Дюмина после крымской операции в марте 2014 года, когда на остров были введены спецподразделения российской армии без опознавательных знаков.

Как известно 28 июля Путин провел масштабные кадровые перестановки.

Президент РФ сменил руководство пяти федеральных округов, четырех регионов и Федеральной таможенной службы.

По подсчетам издания "Медузы", среди 85 глав регионов России - 16 силовиков, то есть каждый пятый служил в МВД, ФСБ, ФСО, КГБ, прокуратуре или Минобороны.