США помогут создать службу для тайной проверки прокуроров

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Понедельник, 19 сентября 2016, 15:02

При Генпрокуратуре при содействии США будет создана новая служба, которая будет тайно проверять прокуроров на причастность к коррупции.

Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Он напомнил, что сейчас при ГПУ уже существует одна служба проверки деятельности прокуроров, которую возглавляет Петр Шкутяк.

"Второе направление – это создание вместе с американскими коллегами специального подразделения IG – генеральная инспекция, которая сейчас буквально отбирается на конкурсе, на должность руководителя подано аж 99 заявок желающих. Эта служба будет уполномочена проверять сигналы о коррупции или злоупотреблениях любого работника прокуратуры в тайном режиме и не подчиняется никому, кроме генерального прокурора", – сказал Луценко.

По словам генпрокурора, эта инспекция станет "карающим мечом" для очистки системы.

"Уверен, что обе эти структуры дадут результат по очистке сотен прокуроров с сегодняшней 15-тысячной прокуратуры Украины", – добавил он.

Украинская правда

Темы: Луценко прокуратура Генпрокуратура коррупция
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