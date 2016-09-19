Франция не признает результаты выборов в Госдуму РФ в Крыму

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Понедельник, 19 сентября 2016, 15:55

Франция не признает результаты выборов в Государственную думу Российской Федерации на территории оккупированного Крыма.

Об этом сказал заместитель пресс-секретаря МИД Франции во время брифинга 19 сентября 2016, сообщает сайт посольства Франции в Украине.

"Франция не признает ни легитимность организации, ни результаты голосования, которое состоялось в Крыму 18 сентября этого года. Наша позиция четкая и неизменная: как Европейский Союз и все международное сообщество, Франция не признает незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины объявило решение о непризнании полномочий большинства депутатов Государственной думы РФ, избранных 18 сентября.

Недавно депутаты Европейского парламента обратились к верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини о том, что политика непризнания незаконной аннексии Крыма должна быть отражена в оценке ЕС выборов в Государственную думу России.

Европейская правда

Темы: Франция Крым аннексия
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