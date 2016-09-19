Порошенко на саммите ООН рассказал о переселенцах и агрессии России

Президент Петр Порошенко рассказал, что российская вооруженная агрессия привела к появлению в Украину почти 2 млн беженцев и внутренних переселенцев.

Об этом он сказал, выступая на саммите ООН в Нью-Йорке.

"Российская вооруженная агрессия привела к появлению почти 2 млн беженцев и внутренних переселенцев человек. Таким образом, Украина заняла место в первой десятке стран, имеющих внутренних переселенцев", - сказал он.

Он отметил, что сейчас нужен ответ российской агрессии в Украине.

"Наша декларация закладывает основу для того, чтобы реагировать на потребности внутренних переселенцев. У нас есть моральный долг поддерживать их. Также время укрепить позицию спецпредставителя генерального секретаря ООН по позиции внутренних переселенцев", - сказал он.

"Однако все наши усилия будут напрасными, если коренная причина - нарушение международного права и иностранная агрессия - будет не решена. И мы не можем больше игнорировать то, что Россия бомбит гражданские объекты в Алеппо, или украинском Донбассе", - добавил он.

Он подчеркнул на необходимости "международного механизма ответственности и также юридически обязательной правовой системы, чтобы защитить права переселенцев".

Александр Шумилин, УП