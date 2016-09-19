РосСМИ сообщают о стрельбе под Москвой и убийстве Жилина

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Понедельник, 19 сентября 2016, 20:32

Один человек погиб, второй получил тяжелые ранения в результате стрельбы в ресторане в подмосковном поселке Горки-2.

Об этом российскому "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в понедельник вечером в ресторане "Ветерок".

Неизвестный мужчина вошел в помещение заведения и расстрелял из огнестрельного оружия двоих посетителей, в результате чего один из них скончался на месте, а второй получил тяжелые ранения, его увезли медики.

Позже источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что убитым оказался глава харьковской сепаратисткой организации "Оплот" Евгений Жилин.

Согласно информации, от полученных ран скончался 40-летний гражданин Украины Евгений Жилин. Его спутник Андрей Козырев был доставлен в ближайшую больницу.

Как известно, украинские правоохранители подозревали Жилина, в частности, в финансировании террористических организаций.

В сентябре 2015 года СБУ заблокировала несколько банковских счетов, которыми пользовался главарь террористической организации "Оплот".

Сообщалось, что всего на счетах родственников Жилина в банковских учреждениях заблокировано более 1,75 миллиона гривен.

Темы: Росcия криминал сепаратизм
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IP: 37.52.33.---vurobnuk19.09.2016 20:47
Та ну... Не може так порадувати новинами з понеділка
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