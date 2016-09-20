Евродепутат Хармс: Выборов на Донбассе не может быть, пока там находятся военные РФ

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Вторник, 20 сентября 2016, 04:34

Никакие свободные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса не могут быть проведены, пока там находятся российские военные и наемники, а также пока не будет передан контроль над украинской границей Украине или международной организации типа ООН.

Об этом заявила во время пресс-конференции в Краматорске в понедельник депутат Европарламента, член Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Ребекка Хармс, сообщает "Укринформ".

"Выборы очень важны в этом регионе. Но выборы в условиях, когда эта территория сейчас контролируется "зелеными человечками" и наемниками из Чечни, Югославии и других частей мира, - такие выборы никогда не могут быть восприняты как свободные выборы, и они не будут прокладывать путь к миру", - подчеркнула она.

Евродепутат также прокомментировала недавние заявления глав МИД Германии и Франции относительно необходимости скорого проведения выборов на этих территориях.

"Если Эро и Штайнмайер очень желают проведения вскоре выборов, то они должны учитывать, что российское оружие и российские солдаты должны быть выведены из Донецкой и Луганской областей, а контроль над украинской границей должен быть передан Украине, или, по меньшей мере, международной организации, например ООН", - заявила Хармс.

По ее словам, сначала должна произойти нормализация ситуации в сфере безопасности, а уже потом можно проводить выборы.

Темы: Донбасс Европарламент виборы
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