Судья не арестовала счет фирмы, которая владеет "Olympic Village" Кривопишина

Следственный судья Печерского райсуда Киева Светлана Шапутько отказалась наложить арест на денежные средства ООО "Солид-Актив" на одном из счетов в "Ощадбанке" и запретить проводить расходные операции по указанному счету.

Об этом свидетельствует решение суда от 13 сентября, пишут "Наші гроші".

Целью ареста прокурор Генеральной прокуратуры Шевчук О. указал обеспечение возможной конфискации имущества в будущем.

Но судья Шапутько отметила, что "в рамках обозначенного уголовного производства о подозрении никому не сообщили, отсутствуют и данные о юридическом лице, в отношении которого ведется производство", и в таких обстоятельствах арест счета фирмы невозможен.

Однако 5-6 сентября другая судья Печерского суда Кристина Тарасюк удовлетворила аналогичное ходатайство прокурора ГПУ Богданова А.А. и наложила арест на два счета ООО "Солид-Актив" в "Ощадбанке"и "Экспресс-Банке",а также на средства ПАО "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины" на трех счетах в "Ощадбанке", "Брокбизнесбанке" и "Экспресс-Банке".

Издание напоминает: экс-руководитель Юго-западной железной дороги Алексей Кривопишин построил частный комплекс отдыха "Olimpic Village" на земле, которая предназначалась для отдыха железнодорожников. Строительство проводили сотрудники железной дороги с использованием средств ЮЗЖД.

Право собственности на "Olympic Village" принадлежит ПАО "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины", которое арендует земельный участок, на котором он расположен.

Основателем ПАО "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины" является ООО "Солид Актив", владельцем которого является ООО "Трасти Инвестмент (групп) Лимитед" (КНР, Гонконг). Согласно последнему годовому отчету гонконгской компании "Трасти Инвестмент", ее владельцем значится виргинский оффшор Time Supreme International Limited.

По данным следствия, гонконгская компания выдала генеральную доверенность Любви Беловой, жене Кривопишина, на получение процентов, дивидендов, а также осуществление любых банковских трансакций от лица и в интересах компании.

Имущество спорткомплекса "Olimpic village" побыло под арестом всего несколько дней.

По данным досудебного расследования, 30 июля 2014 года начальник "Юго-Западной железной дороги" Кривопишин доверенностью уполномочил главного инженера отраслевой службы строительно-монтажных работ и гражданских сооружений объединения заключить от лица железной дороги прибыльный договор с "Украинским центром обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины" на обустройство спортивных площадок и инженерных сетей в с. Ходосовка Киевской области.

11 августа того года такой договор заключили на 990 тыс грн, потом цена выросла до 1,59 млн грн.

Однако насосное оборудование и другие материалы, приобретенные ЮЗЖД у ООО "Аква Тех-Ресурс", использовали для обустройства площадок спорткомплекса "Olympic Village" – постороннего субъекта хоздеятельности, где руководителем фактически является дочь Кривопишина Мария.

Судебно-техническая экспертиза показала, что оттиск печати в доверенности руководителя ЮЗЖД от 30.07.2014 нанесен в начале февраля 2015 года, что свидетельствует о попытке ее работников предать законный вид правоотношению с ПАО "УЦОП".