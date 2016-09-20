Следователи в РФ озвучили основную версию убийства Жилина

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Вторник, 20 сентября 2016, 10:37

Разногласия в бизнесе являются основной версией убийства главы украинской общественной организации "Оплот" Евгения Жилина в подмосковном ресторане.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на представителя областного главка СКР Ольгу Врадий.

"Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность, также не исключаются личные неприязненные отношения", - сказала Врадий.

Она также сообщила, что убийца был тщательно загримирован. "У него имелись накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, панама", - сказала представитель следствия.

Жилин был убит в понедельник 19 сентября в ресторане "Ветерок", расположенном в поселке "Горки-2" на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, убийца поджидал жертву за столиком в ресторане. Он открыл огонь, как только Жилин и его знакомый Андрей Козырев зашли в заведение. В результате стрельбы лидер "Оплота" был убит, Козырев был тяжело ранен и госпитализирован. Козырев после операции находится в коме.

После убийства подозреваемый уехал на поджидавшем его возле ресторана автомобиле с водителем, сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

В то же время, советник министра внутренних дел заявил, что официального подтверждения о том, что убит именно Жилин, Украина еще не получала.

Темы: Росcия убийство
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Комментарии — 4
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IP: 95.132.17.---kerubino20.09.2016 12:16
Туди йому й дорога,на одну собаку стало менше .
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IP: 91.199.93.---moskva3320.09.2016 11:48
все деньги пошли на квартиру Лещенко, нет корректоров))
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IP: 62.64.107.---Taras Kostenko20.09.2016 11:00
Куда вы так спешите? Куча ошибок по тексту:
* спыврозмовник
* виїхав на чекав його біля ресторану автомобілі
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IP: 176.104.91.---Sergii Romanovych20.09.2016 10:58
Купа помилок! Відредагуйте новину!
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