Киев просит ООН и ОБСЕ мониторить права человека на Донбассе и в Крыму

МИД призывает ОБСЕ, ООН и другие международные организации осуществлять мониторинг ситуации с обеспечением прав граждан Украины на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

С таким призывом выступила делегация Украины во время ежегодного совещания по обзору выполнения обязательств государств-участниц ОБСЕ в человеческом измерении в Варшаве.

Также украинские дипломаты выразили протест в связи с незаконными действиями России в отношении украинских политзаключенных – Олега Сенцова, Александра Кольченка и других и призвала государства-участники использовать все имеющиеся международные правозащитные инструменты с целью их немедленного освобождения.

В ходе официального открытия делегация Украины заявила решительный протест по поводу проведения Россией 18 сентября 2016 года выборов в Государственную думу на оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также призвала государства-участники ОБСЕ к солидарности с Украиной. Украина считает такие выборы нелегитимными и ничтожными, нарушающими украинское законодательство и международное право.

Украинская правда