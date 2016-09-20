Рада постановила, что не признает новую Госдуму РФ

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Вторник, 20 сентября 2016, 13:39

Верховная Рада утвердила постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы РФ седьмого созыва.

За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутатов.

Ранее Комитет ВР по иностранным делам рекомендовал парламенту признать нелегитимным весь состав новоизбранного Госдумы РФ в связи с проведением голосования на территории оккупированного Крыма.

В тексте Верховная Рада постановляет "не признавать легитимность выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва".

В то же время парламент обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, парламентам иностранных государств, парламентских ассамблей и международных организаций с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва и соответственно, ее состава, полномочий, актов и решений.

Как известно, 18 сентября в России прошли выборы в Госдуму.

Народные депутаты фракции "Народный фронт" призвали Верховную Раду поддержать заявление о нелегитимности Госдумы РФ и соответствующее обращение к международным партнерам.

В свою очередь евродепутаты призвали не признавать выборы в Госдуму РФ, которые прошли на территории оккупированного Россией Крыма.

Украина передаст всем своим международным партнерам перечень лиц, причастных к организации так называемых выборов в Крыму, для включения их в санкционные списки.

Александр Шумилин, УП

Темы: Верховная Рада Росcия
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Комментарии — 6
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IP: 91.194.238.---Дядя Федор20.09.2016 14:34
Интересно! Как теперь украина будет жить без Государственной Думы РФ? Ну не признали же! Горе то какое!
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IP: 31.173.81.---Alex St20.09.2016 14:29
Все ... Украина не признала госдуму ... что делать будем ???
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IP: 81.28.161.---Mne Morizz20.09.2016 14:20
всё правильно сделали. Сегодня поэтому поводу в России день траура
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IP: 207.244.77.---Roman Kotsur20.09.2016 14:18
МОЛОДЦI ! ! !
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IP: 213.159.243.---V_asya20.09.2016 14:16
Вірна позиція. Хай тепер профашистські партії кремля добні чухають і пророкують до чого таке рішення призведе.
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