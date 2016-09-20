Рада отказалась усилить полномочия спецслужб в ІТ-сфере

Верховная Рада отказалась принять в первом чтении законопроект об усилении ответственности за правонарушения в сфере информационной безопасности и киберпреступления.

За это проголосовали 208 депутатов. Также они дважды отказались вернуться к повторному рассмотрению документа.

После этого Рада 243 голосами отправила законопроект на повторное первое чтение.

Во время обсуждения ряд депутатов, в частности – докладчик, депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин – отметили, что принятие этого документа позволит спецслужбам значительно эффективно бороться с преступлениями в информационной сфере.

В свою очередь резко против принятия данного документа выступила "Самопомич". В частности, ее представитель Егор Соболев заявил, что в повестке дня этот документ появился ночью и не был изучен депутатами должным образом.

Также он выразил опасение, что закон позволит СБУ блокировать сайты, выдвигать требования к бизнесу, открывать дела за невыполнение этих требований и устраивать "маски-шоу" в IT-компаниях.

Соболев предложил пригласить на заседание представителя СБУ с просьбой объяснить все обстоятельства новых полномочий.

В свою очередь вице-спикер Рады Оксана Сыроид также выступила против принятия этого закона и заявила, что он превратит СБУ в карательный орган на местах.

Тем временем спикер Андрей Парубий заверил, что документ прошел комитет и все необходимые процедуры. Он также выразил убеждение, что все риски можно будет устранить ко второму чтению.

В свою очередь соавтор и председатель профильного комитета Кожемякин заявил, что законопроект был внесен в Раду не ночью, а в 18:15 в понедельник с соблюдением всех требований регламента.

Однако депутаты отказались принять документ и отправили его на повторное первое чтение.

Как известно, в понедельник Рада в первом чтении приняла законопроект о кибербезопасности.

Украинская правда