Депутаты из Коцюбинского игнорируют вызовы в прокуратуру

00
0
Вторник, 20 сентября 2016, 14:03

Прокуратура Киевской области заявляет, что депутаты Коцюбинского поселкового совета игнорируют вызовы на допрос.

Как сказано в сообщении прокуратуры Киевской области, она неоднократно вызывала депутатов на допрос для установления обстоятельств по факту захвата административного здания Коцюбинского поселкового совета, подделки гербовой печати и по факту подделки распоряжения, которым был уволен действующий поселковый голова с должности.

"Несмотря даже на то, что народные депутаты Украины уже дали свои показания относительно обстоятельств указанных событий, местные народные избранники всячески избегают сотрудничества с органом досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Поэтому, следователь по особо важным делам, в соответствии с нормами действующего УПК Украины, прибыл 16 сентября на очередную сессию поселкового совета для вручения повестки о вызове.

"Впрочем, почти все из присутствующих депутатов не представлялись и уходили от вручения им повестки о вызове. По результатам проведения процессуальных действий добровольно согласились получить повестки лишь два депутата Коцюбинского поселкового совета – Анисимов Виктор Викторович и Євстєфєєв Владислав Николаевич", - заявили в прокуратуре.

Сейчас свидетелями в деле есть 26 депутатов, а на допросы пришли всего 8.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 апреля депутаты партии "Нові обличчя" захватили здание поселкового совета в Коцюбинском, выразив недоверие поселковому голове Ольге Матюшиной.

По словам активистов, мэр Ирпеня Владимир Карплюк, с которым связаны "Нові обличчя", стремится присоединить поселок к ирпенской общине с целью застройки лесов.

В июле в квартирах мэра Ирпеня Владимира Карплюка и мэра Бучи Анатолия Федорука следователи Генпрокуратуры провели обыски. Карплюк скрывался от правоохранительных органов, потом вернулся домой, однако подозрения ему до сих пор не объявлено.

Правоохранители заявляли, что обвиняют обоих мэров в незаконной застройке лесов и им грозит минимум по шесть лет заключения.

Украинская правда

Темы: Киевская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Депутатам партии "Нові обличчя" в Коцюбинском вручили повестки 19 сентября 2016, 10:25
ГПУ: Подозрения мэрам Бучи и Ирпеня предъявят после завершения экспертиз 13 сентября 2016, 22:45
Мельничук нашелся в Лавре 12 сентября 2016, 22:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Найем обвиняет людей Порошенко в слежке за ним
Линию разграничения надо строить заново, деньги потребуем у РФ – Жебривский
Рада отказалась усилить полномочия спецслужб в ІТ-сфере
Рада постановила, что не признает новую Госдуму РФ
Все новости
Здоровье

Закрытую форму туберкулеза предлагают лечить дома

Еда

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя