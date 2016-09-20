Депутаты из Коцюбинского игнорируют вызовы в прокуратуру

Прокуратура Киевской области заявляет, что депутаты Коцюбинского поселкового совета игнорируют вызовы на допрос.

Как сказано в сообщении прокуратуры Киевской области, она неоднократно вызывала депутатов на допрос для установления обстоятельств по факту захвата административного здания Коцюбинского поселкового совета, подделки гербовой печати и по факту подделки распоряжения, которым был уволен действующий поселковый голова с должности.

"Несмотря даже на то, что народные депутаты Украины уже дали свои показания относительно обстоятельств указанных событий, местные народные избранники всячески избегают сотрудничества с органом досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Поэтому, следователь по особо важным делам, в соответствии с нормами действующего УПК Украины, прибыл 16 сентября на очередную сессию поселкового совета для вручения повестки о вызове.

"Впрочем, почти все из присутствующих депутатов не представлялись и уходили от вручения им повестки о вызове. По результатам проведения процессуальных действий добровольно согласились получить повестки лишь два депутата Коцюбинского поселкового совета – Анисимов Виктор Викторович и Євстєфєєв Владислав Николаевич", - заявили в прокуратуре.

Сейчас свидетелями в деле есть 26 депутатов, а на допросы пришли всего 8.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 апреля депутаты партии "Нові обличчя" захватили здание поселкового совета в Коцюбинском, выразив недоверие поселковому голове Ольге Матюшиной.

По словам активистов, мэр Ирпеня Владимир Карплюк, с которым связаны "Нові обличчя", стремится присоединить поселок к ирпенской общине с целью застройки лесов.

В июле в квартирах мэра Ирпеня Владимира Карплюка и мэра Бучи Анатолия Федорука следователи Генпрокуратуры провели обыски. Карплюк скрывался от правоохранительных органов, потом вернулся домой, однако подозрения ему до сих пор не объявлено.

Правоохранители заявляли, что обвиняют обоих мэров в незаконной застройке лесов и им грозит минимум по шесть лет заключения.

Украинская правда