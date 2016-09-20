Шкиряк на пожарных учениях бросил окурок в сухую траву

Бывший главный спасатель Украины, советник главы МВД Зорян Шкиряк во время пожарных учений бросил непогашенный окурок в сухую траву на лесной опушке.

Это видно на видео, распространенном в Facebook журналистом Денисом Бигусом.

На ролике видно, как Шкиряк, общаясь с двумя женщинами, курит сигарету. Позже он вместе с ними переходит на другое место, выбрасывая на ходу окурок в траву, пряча при этом руку с сигаретой за спиной.

После этого Шкиряк подошел к мужчине в форме старшего лейтенанта, обнял его и пошел дальше. После обмена этими любезностями лейтенант поднял окурок Шкиряка и выбросил его за ограду леса, прямо под сосны.

Как известно, с 25 марта по 14 мая 2015 года Шкиряк исполнял обязанности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украинская правда