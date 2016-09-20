Адвокат коммунистки Александровской обратился к Порошенко и нардепам

00
0
Вторник, 20 сентября 2016, 14:22

Адвокат экс-нардепа от Компартии Украины Аллы Александровской призывает президента Петра Порошенко и нардепов-женщин предоставить в Апелляционный суд Харькова письменные поручительства для освобождения ее из-под стражи в связи с состоянием ее здоровья.

Об этом Валентин Рыбин заявил во вторник на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, здоровье Александровской "вызывает серьезные опасения".

"Я считаю, что такое нечеловеческое отношение к пожилой женщине недопустимо в государстве, которое стремится к евроинтеграции и повсеместной защите прав человека", - подчеркнул адвокат.

Он напомнил, что Александровская подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и организации неправомерной выгоды одному из должностных лиц.

Вместе с тем, адвокат заверил, что "никакого посягательства на территориальную целостность со стороны Александровской не было, нет и не будет".

"Проанализировав материалы уголовного производства, я пришел к выводу, что уголовное преследование Александровской является хорошо спланированной провокацией СБУ", - заявил адвокат.

Как доказательство твоих слов он заявил, что в материалах дела содержатся доносы и лжесвидетельства.

В связи с этим адвокат призвал женщин-народных депутатов, в частности, лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко и нардепа от "Батькивщины" Надежду Савченко, которые на себе ощутили условия содержания под стражей, предоставить письменные поручительства по Александровскую в Апелляционный суд Харьковский области, который 22 сентября рассмотрит апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде ареста.

Также адвокат заявил, что обращается к президенту Украины Петру Порошенко и генеральному прокурору Юрию Луценко.

"Президента хочу попросить как гаранта Конституции…обратить внимание на данный процесс и дать соответствующее поручительство в Апелляционный суд Харьковской области за Александровскую", - сказал Рыбин.

"К Юрию Витальевичу (Луценко) я хочу обратиться с просьбой лично контролировать ход данного производства. Сегодня я подам заявление о возбуждении уголовного производства в отношении следователей управления Службы безопасности и прокуроров, которые подписывали уведомление о подозрении", - добавил Рыбин.

По словам адвоката, Александровская согласна находиться под домашним арестом, получать соответствующее медицинское обслуживание, присутствовать на досудебном расследовании и в суде.

Как известно, 30 июня Киевский районный суд Харькова избрал Александровский мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 2 месяца.

По предварительным данным, Александровская и ее сын Александр пытались повлиять путем подкупа на руководство и депутатов местных советов для принятия ими обращение к Верховной Раде и президента о принятии изменений в Конституцию по вопросам федерализации.

В частности, зафиксирован факт предоставления 9000 долларов неправомерной выгоды за принятие таких обращений руководству Южной городского совета Харьковской области.

Сейчас Александровская находится под стражей по решению суда до 28 октября 2016 года.

Темы: Порошенко суд Харьков
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Найем обвиняет людей Порошенко в слежке за ним 20 сентября 2016, 14:27
Порошенко обсудил с Хиллари Клинтон реформы и агрессию РФ 20 сентября 2016, 05:15
СМИ: Президент поручил урегулировать конфликт вокруг "Укртрансгаза" 19 сентября 2016, 18:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Найем обвиняет людей Порошенко в слежке за ним
Линию разграничения надо строить заново, деньги потребуем у РФ – Жебривский
Рада отказалась усилить полномочия спецслужб в ІТ-сфере
Рада постановила, что не признает новую Госдуму РФ
Все новости
Здоровье

Закрытую форму туберкулеза предлагают лечить дома

Еда

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя