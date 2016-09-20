Адвокат коммунистки Александровской обратился к Порошенко и нардепам

Адвокат экс-нардепа от Компартии Украины Аллы Александровской призывает президента Петра Порошенко и нардепов-женщин предоставить в Апелляционный суд Харькова письменные поручительства для освобождения ее из-под стражи в связи с состоянием ее здоровья.

Об этом Валентин Рыбин заявил во вторник на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, здоровье Александровской "вызывает серьезные опасения".

"Я считаю, что такое нечеловеческое отношение к пожилой женщине недопустимо в государстве, которое стремится к евроинтеграции и повсеместной защите прав человека", - подчеркнул адвокат.

Он напомнил, что Александровская подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и организации неправомерной выгоды одному из должностных лиц.

Вместе с тем, адвокат заверил, что "никакого посягательства на территориальную целостность со стороны Александровской не было, нет и не будет".

"Проанализировав материалы уголовного производства, я пришел к выводу, что уголовное преследование Александровской является хорошо спланированной провокацией СБУ", - заявил адвокат.

Как доказательство твоих слов он заявил, что в материалах дела содержатся доносы и лжесвидетельства.

В связи с этим адвокат призвал женщин-народных депутатов, в частности, лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко и нардепа от "Батькивщины" Надежду Савченко, которые на себе ощутили условия содержания под стражей, предоставить письменные поручительства по Александровскую в Апелляционный суд Харьковский области, который 22 сентября рассмотрит апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде ареста.

Также адвокат заявил, что обращается к президенту Украины Петру Порошенко и генеральному прокурору Юрию Луценко.

"Президента хочу попросить как гаранта Конституции…обратить внимание на данный процесс и дать соответствующее поручительство в Апелляционный суд Харьковской области за Александровскую", - сказал Рыбин.

"К Юрию Витальевичу (Луценко) я хочу обратиться с просьбой лично контролировать ход данного производства. Сегодня я подам заявление о возбуждении уголовного производства в отношении следователей управления Службы безопасности и прокуроров, которые подписывали уведомление о подозрении", - добавил Рыбин.

По словам адвоката, Александровская согласна находиться под домашним арестом, получать соответствующее медицинское обслуживание, присутствовать на досудебном расследовании и в суде.

Как известно, 30 июня Киевский районный суд Харькова избрал Александровский мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 2 месяца.

По предварительным данным, Александровская и ее сын Александр пытались повлиять путем подкупа на руководство и депутатов местных советов для принятия ими обращение к Верховной Раде и президента о принятии изменений в Конституцию по вопросам федерализации.

В частности, зафиксирован факт предоставления 9000 долларов неправомерной выгоды за принятие таких обращений руководству Южной городского совета Харьковской области.



Сейчас Александровская находится под стражей по решению суда до 28 октября 2016 года.