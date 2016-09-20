Раненый товарищ Жилина также разыскивается в Украине

Украинец Андрей Козарь (СМИ ошибочно называют его Козыревым), который был ранен во время расстрела лидера "Оплота" Евгения Жилина в российском Подмосковье, также разыскивается украинским МВД.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, Козарь разыскивается с сентября 2010 года из-за, в частности, причастности к убийству харьковского журналиста Василия Климентьева. Жилин также подозревался по этому делу.

На сайте МВД указывается, что Козарь разыскивается в целом по трем статьям Уголовного кодекса.

Фото: МВД

Ранее Козарь, как и Жилин, работал в харьковской милиции.

Подробно о деле Климентьева и причастности к нему Козаря и Жилина можно прочитать здесь.

Как известно, по информации российских СМИ и следственных органов, Жилина и Козаря неизвестный расстрелял в подмосковном ресторане в понедельник вечером. Жилин погиб на месте, Козарь был госпитализирован с тяжелыми ранениями и находится в коме.

Украинское следствие и МИД пока что не получили официального подтверждения этому.

Жилин был основателем и лидером пророссийской организации "Оплот", которая воюет в зоне АТО против украинских войск.

Украинская правда