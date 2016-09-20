Под Киевом убили директора крупной компании

20 сентября в селе Крушинка Киевской области застрелили директора фирмы CAPAROL в Украине.

Это "Украинской правде" подтвердил пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович.

"Сейчас мы выясняем все обстоятельства, в результате чего он погиб, в результате чего наступила смерть. Потому что пишут, что вроде расстреляли из автомата Калашникова. У нас такой информации нет. Мы ее не подтверждаем", - сказал он.

"Мы говорим о том, что есть тело человека, а вследствие чего наступила смерть у нас еще эксперты не дали заключения. О том, что человек ранен данные есть. У него есть ранения огнестрельные", - сказал он.

ФОТО: SHITIMECH

Жукович добавил, что для выдвижения версий по смерти, надо найти тех, кто нанес ранения.

ФОТО: SHITIMECH

"Тогда мы сможем говорить, вследствие чего оно произошло, или это был конфликт, или бизнес, или недоразумение с соседями", - сказал он.

Жукович рассказал, что погибший мужчина жил в этом селе и был гражданином Украины.

Как пишет УНИАН со ссылкой на свои источники, убит в Васильковском районе, - Павел Зможный 1974 года. Такое же имя и у директора предприятия.

Украинская правда