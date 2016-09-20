Под Киевом убили директора крупной компании

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Вторник, 20 сентября 2016, 17:22

20 сентября в селе Крушинка Киевской области застрелили директора фирмы CAPAROL в Украине.

Это "Украинской правде" подтвердил пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович.

"Сейчас мы выясняем все обстоятельства, в результате чего он погиб, в результате чего наступила смерть. Потому что пишут, что вроде расстреляли из автомата Калашникова. У нас такой информации нет. Мы ее не подтверждаем", - сказал он.

"Мы говорим о том, что есть тело человека, а вследствие чего наступила смерть у нас еще эксперты не дали заключения. О том, что человек ранен данные есть. У него есть ранения огнестрельные", - сказал он.

 
ФОТО: SHITIMECH

Жукович добавил, что для выдвижения версий по смерти, надо найти тех, кто нанес ранения.

 
ФОТО: SHITIMECH

"Тогда мы сможем говорить, вследствие чего оно произошло, или это был конфликт, или бизнес, или недоразумение с соседями", - сказал он.

Жукович рассказал, что погибший мужчина жил в этом селе и был гражданином Украины.

Как пишет УНИАН со ссылкой на свои источники, убит в Васильковском районе, - Павел Зможный 1974 года. Такое же имя и у директора предприятия.

Украинская правда

Темы: криминал Киевская область полиция
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IP: 195.78.69.---Naim20.09.2016 18:10
И это называется европейским правовым государством и кто-то еще говорит об инвесторах и бизнесе в Украине? После этого все ментовское руководство должно уйти в отставку!
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