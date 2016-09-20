Под Киевом убили директора крупной компании
20 сентября в селе Крушинка Киевской области застрелили директора фирмы CAPAROL в Украине.
Это "Украинской правде" подтвердил пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович.
"Сейчас мы выясняем все обстоятельства, в результате чего он погиб, в результате чего наступила смерть. Потому что пишут, что вроде расстреляли из автомата Калашникова. У нас такой информации нет. Мы ее не подтверждаем", - сказал он.
"Мы говорим о том, что есть тело человека, а вследствие чего наступила смерть у нас еще эксперты не дали заключения. О том, что человек ранен данные есть. У него есть ранения огнестрельные", - сказал он.
Жукович добавил, что для выдвижения версий по смерти, надо найти тех, кто нанес ранения.
"Тогда мы сможем говорить, вследствие чего оно произошло, или это был конфликт, или бизнес, или недоразумение с соседями", - сказал он.
Жукович рассказал, что погибший мужчина жил в этом селе и был гражданином Украины.
Украинская правда