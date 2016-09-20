Вслед за автомобилем суд арестовал паркоместо Каська

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Вторник, 20 сентября 2016, 19:07

Суд вслед за автомобилем арестовал паркоместо экс-заместителя Генпрокурора Виталия Каська по требованию прокуратуры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник.

"Сегодня узнал, что у меня арестовано паркоместо. В принципе, все логично - зачем оно нужно, когда автомобиль тоже под арестом?", - Написал он.

"Кстати, то паркоместо было приобретено мной через два месяца после устройства в ГПУ - в июле 2014 года и почему-то тоже внесено в декларацию. Выбирал я его еще раньше, но это обычно никому не интересно, так как согласно логике следствия и некоторых нардепов из бурным воображением, за паркинг и автомобиль я и продал Родину, после чего сразу начал "крышевать" Курченко, Арбузова и других иванющенков", - написал Каско.

Он отметил, что "фанаты из прокуратуры" "отчаянно пытаются повысить рейтинг своего шефа".

Как известно 13 сентября Каско сообщил, что суд арестовал его автомобиль.

В конце мая суд арестовал квартиру Каська и запретил ему там жить.

В конце марта тогдашний генпрокурор Виктор Шокин добился в суде ареста 3-комнатной квартиры своего бывшего заместителя.

Против Каська расследуется дело по подозрению о незаконном получении служебных квартир от государства. Подробнее о ней можно прочитать в материале "Украинской правды".

Украинская правда

Темы: Касько суд
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