Боевики во вторник 5 раз обстреляли позиции сил АТО

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Вторник, 20 сентября 2016, 19:52

Боевики во вторник 5 раз открывали огонь по позициям украинских военных. При этом тяжелое вооружение незаконные вооруженные формирования не применяли.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"В частности, на Мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Марьинки, Старогнатовки и Павлополя, где боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, боевики обстреливали из БМП позиции наших войск у Старогнатовки", - сказано в сообщении.

Согласно информации, на Донецком направлении пророссийские войска также вели огонь из БМП по Луганскому и Зайцево.

К тому же, они обстреляли Зайцево из миномета 120-го калибра и из гранатометов и стрелкового оружия.

"Стоит отметить, что Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают Минские соглашения", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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