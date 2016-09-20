Аваков тоже просит Раду внести изменения в "закон Савченко"

Министр внутренних дел Арсен Аваков попросил народных депутатов внести изменения в "закон Савченко".

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Министр аргументировал это тем, что введенный в действие закон привел к тому, что из тюрем массово выходят люди, совершившие тяжкие преступления.

По словам Авакова, из 8 200 тех, кто уже освобожден 785 уже уличены в совершении преступлений, из которых 22 - умышленное убийство, 18 - нанесение тяжких телесных повреждений, 10 - изнасилование, 405 - кражи, 131 - грабежи, 66 - вооруженные разбои, 39 - мошенничество, 20 - хулиганство и другие преступления.

"И это только уличенные, те, кого удалось задержать. А, исходя из текущей статистики раскрываемости, увы, минимум столько же остаются за кадром нашего внимания", - заявил он.

"Передо мной толстенное досье из перечня преступлений последнего месяца с описанием преступлений и задержанных по "закону Савченко". Фотографии, ужасные снимки смерти. Как мне убедить парламентариев в необходимости немедленно урегулировать возникшую ситуацию!?", - добавил министр.

Аваков заверил, что выступает за гуманизм, но "против потакания рецидивистам".

"Мы не можем себе позволить в текущей ситуации быть либеральными к совершающим тяжкие преступления людям. Это подрывает основы безопасности в обществе и провоцирует рост преступности. Обращаюсь к парламентариям, и прошу и требую - как хотите, но надо немедленно вмешаться и изменить действие этого закона!", - заявил глава МВД.

Как известно, первый заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян недавно заявил, что 34 тысячи заключенных подлежат освобождению в 2016 году, согласно закону "О совершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания", больше известному как "закон Савченко".

Премьер-министр Владимир Гройсман уже выступил за отмену либо изменение "закона Савченко".

"Закон Савченко" президент Порошенко утвердил 23 декабря 2015 года.

Он, в частности, предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения как два дня лишения свободы.

Украинская правда