Удар по гумконвою в Сирии нанесли российские Су-24 - Reuters

Два российских истребителя Су-24 находились в небе над колонной с гуманитарной помощью в Сирии в момент ее обстрела.

Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника, ссылаясь на данные разведки.

Собеседники агентства делают вывод, что удары по грузовикам нанесла российская авиация. Россия отрицает что ее самолеты, или авиация правительственных войск Башара Асада причастна к трагедии.

Как сообщалось, в результате авиаудара по автомобилям гуманитарного конвоя в районе города Алеппо погибли около 20 человек, в том числе сотрудник международной организации "Красного Креста и Красного Полумесяца". 18 из 31 грузовых автомобилей ООН и "Красного Полумесяца" были уничтожены.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщал, что авиаудары нанес или сирийский, или российский самолет.

Представитель Государственного департамента США Джон Кирби заявил, что сирийский режим и РФ знали маршрут обстрелянного конвоя.

Перемирие в Сирии было объявлено 12 сентября. 19 сентября власти Сирии заявили, что прекращают соблюдать "режим тишины".