Евросоюз принял от Боснии и Герцеговины заявку на членство

Европейский Союз принял заявку Боснии и Герцеговины на членство.

Об этом пишет DW.com.

Совет Европейского Союза во вторник, 20 сентября, в своем заключении по заявке Боснии и Герцеговины на членство в ЕС подтвердила, что "будущее Западных Балкан в Европейском Союзе".

В документе Совет ЕС подчеркивает, что прогресс каждого государства на пути в ЕС зависит от его индивидуальных усилий, направленных на то, чтобы отвечать критериям для вступления, а также соблюдения процесса стабилизации и ассоциации, который проходят страны выразили желание присоединиться к ЕС.

Европейская Комиссия теперь определит, соответствует ли Босния и Герцеговина критериям, чтобы получить статус государства-кандидата на членство, этот процесс займет около года.

ЕК также определит, каким критериям стране предстоит отвечать, чтобы получить полноценное членство, что, как ожидается, будет сложным процессом для Сараево. ЕК, в частности, оценит экономику страны, соблюдение в ней прав человека и принципов верховенства права, а также других обязательств, которые берут на себя страны-члены.

Премьер-министр Боснии и Герцеговины Денис Звиздич во вторник, 20 сентября, заявил, что принятие Евросоюзом заявки его страны стало "историческим моментом для европейского пути и европейского будущего" Боснии и Герцеговины.

"Это действительно одна из лучших новостей для Боснии и Герцеговины, особенно для молодых людей", - отметил он.

Напомним, в феврале 2016 Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС, однако сначала Сербская автономия в составе страны отказалась выполнять основные условия Брюсселя. Вследствие давления со стороны ЕС в июле 2016 Сербская автономия согласилась на условия ЕС, что позволило Совету министров иностранных дел ЕС рассмотреть заявку Боснии и Герцеговины во вторник, 20 сентября.

Босния и Герцеговина подписала договор о более тесных отношениях с ЕС - Соглашение о стабилизации и ассоциации - в 2008 году.

Однако соглашение не было ратифицировано до июня 2015 года, пока Германия и Британия не выступили с новой инициативой поощрения экономического развития страны.

На пути вступления в ЕС Босния и Герцеговина отстает от соседних балканских стран.