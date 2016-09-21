США предоставит Украине $ 1 млрд кредитных гарантий

Украина получит 1 млрд долларов кредитных гарантий.

Об этом по итогам встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Хорошая новость из Нью-Йорка. Украина получит 1 млрд долларов кредитных гарантий. Об этом договорились на встрече с вице-президентом Джозефом Байденом", - написал он в facebook.

В ходе встречи на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Порошенко также поблагодарил США за ужесточение санкций против России.

"Мы договорились активизировать дипломатические усилия для прекращения российской агрессии против Украины", - сообщил он.

Гарна новина з Нью-Йорка. Україна отримає 1 мільярд доларів кредитних гарантій. Про це домовилися на зустрічі з Віце-пре... Опубліковано Петром Порошенком 20 вересня 2016 р.

Как известно, президент Порошенко принимает участие в заседании 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.