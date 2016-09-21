Главу полиции Одесской области вызвали на допрос в прокуратуру Грузии

Главу Одесского управления Национальной полиции Украины Гиорги Лорткипанидзе вызвали на 21 сентября на допрос в Генеральную прокуратуру Грузии по делу о разгоне в 2011 году митинга противников Михеила Саакашвили.

Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

По словам Лорткипанидзе, повестку из прокуратуры в Тбилиси вручили его супруге.

Начальник полиции Одесской области отмечает, что по данному делу, его уже неоднократно ранее допрашивали.

"Я поведал следствию всю имеющуюся информацию. По данному поводу мне нечего добавить", – отметил Лорткипанидзе.

"После дачи исчерпывающего показания, на протяжении 3 лет, я находился в Грузии и у прокуратуры ко мне дополнительных вопросов не появлялось", – говорит он.

Лорткипанидзе подчеркнул, что опубликованное 20 сентября видео, а так же другие видеоматериалы, связанные с событиями 26 мая 2011 года,(которые он просмотрел во время допроса 3 года назад) не имеют ко нему никакого отношения.

"Я, как действующий начальник ГУНП в Одесской области, 21 сентября в 16:00 выступаю с речью, на слушаниях в парламентском комитете и физически не смогу явиться в главную прокуратуру Грузии. А указанное в повестке день и время ,никак не может быть сочтено разумным сроком", – сообщил также он.

Лорткипанидзе считает, что его вызов в грузинскую прокуратуру безоснователен и только лишь связан с намечающимися на 8 октября, парламентскими выборами и "страхом действующего правительства его возвращения в Грузию".

Как известно, в 2011 году в Тбилиси после окончания срока разрешения на проведение манифестации, который действовал с 21 по 25 мая, полиция разогнала акцию протеста.

Спецназ приступил к вытеснению оппозиционеров сразу после полуночи.