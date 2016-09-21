Главу полиции Одесской области вызвали на допрос в прокуратуру Грузии

00
0
Среда, 21 сентября 2016, 10:23

Главу Одесского управления Национальной полиции Украины Гиорги Лорткипанидзе вызвали на 21 сентября на допрос в Генеральную прокуратуру Грузии по делу о разгоне в 2011 году митинга противников Михеила Саакашвили.

Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

По словам Лорткипанидзе, повестку из прокуратуры в Тбилиси вручили его супруге.

Начальник полиции Одесской области отмечает, что по данному делу, его уже неоднократно ранее допрашивали.

 

"Я поведал следствию всю имеющуюся информацию. По данному поводу мне нечего добавить", – отметил Лорткипанидзе.

"После дачи исчерпывающего показания, на протяжении 3 лет, я находился в Грузии и у прокуратуры ко мне дополнительных вопросов не появлялось", – говорит он.

Лорткипанидзе подчеркнул, что опубликованное 20 сентября видео, а так же другие видеоматериалы, связанные с событиями 26 мая 2011 года,(которые он просмотрел во время допроса 3 года назад) не имеют ко нему никакого отношения.

"Я, как действующий начальник ГУНП в Одесской области, 21 сентября в 16:00 выступаю с речью, на слушаниях в парламентском комитете и физически не смогу явиться в главную прокуратуру Грузии. А указанное в повестке день и время ,никак не может быть сочтено разумным сроком", – сообщил также он.

Лорткипанидзе считает, что его вызов в грузинскую прокуратуру безоснователен и только лишь связан с намечающимися на 8 октября, парламентскими выборами и "страхом действующего правительства его возвращения в Грузию".

Как известно, в 2011 году в Тбилиси после окончания срока разрешения на проведение манифестации, который действовал с 21 по 25 мая, полиция разогнала акцию протеста.

Спецназ приступил к вытеснению оппозиционеров сразу после полуночи.

Темы: Грузия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
МИД Грузии: РФ незаконно провела выборы в Госдуму в Абхазии и Южной Осетии 19 сентября 2016, 00:38
Украина и Грузия ускорили "Шелковый путь" 13 сентября 2016, 13:43
Франция поможет Грузии создать систему противовоздушной обороны 11 сентября 2016, 00:30
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Минфин одолжил 827 миллионов гривен и 100 миллионов долларов
Трамп не ответил на приглашение Порошенко о встрече
В убийстве Жилина появился угольный след
США предоставят Украине $ 1 млрд кредитных гарантий
Все новости
Фото

Украинцы сделали несколько «па» для проекта Ballerina Project

Паралимпиада-2016

Кто ковал успех для Украины. Полный перечень