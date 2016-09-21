У Порошенко озвучили, когда ждут принятия бюджета

Президент Петр Порошенко призывает парламент принять закон бюджет на 2017 год не позднее 9 декабря.

Об этом сообщил представитель Президента в Раде, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передают "Украинские новости".

"Президент приветствует своевременную подачу Кабмином проекта госбюджета и призывает Раду принять его не позднее 9 декабря", - сказал он.

Представитель Президента отметил, что после принятия госбюджета необходимо около полумесяца для того, чтобы его проанализировать, подписать и завершить все необходимые процедуры.

"Необходимо, чтобы уже в 20-х числах декабря документ был рабочим", - добавил он.

По словам Герасимова, премьер-министр Владимир Гройсман уже успел лично представить проект госбюджета на заседаниях фракций БПП, "Народный фронт" и "Объединение "Самопомощь".

По его информации, такое же представление премьер планирует сделать на заседаниях всех остальных фракций и депутатских групп.

Как известно, 15 сентября Кабмин внес госбюджет-2017 в Раду.



Подробнее о параметрах нового бюджета можно прочитать в материале "Новый бюджет: как изменятся доходы и расходы".