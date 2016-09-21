Путин опасается беспорядков – эксперт ЦРУ

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Среда, 21 сентября 2016, 12:43

Президент России Владимир Путин, по всей вероятности, выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2018 году и может перейти к более жесткому авторитарному правлению, поскольку он "всерьез опасается нестабильности и беспорядков".

Об этом заявил глава подразделения ЦРУ по наблюдению за Россией, ведущий аналитик ЦРУ по России Питер Клемент во время выступления в Университете Джорджа Вашингтона, сообщает "Голос Америки".

Клемент заявил, что видит некоторые "признаки" того, куда ведет Россию бывший офицер российской разведки.

Речь, в частности, идет о недавних сообщениях о возможной "крупной реорганизации" российских спецслужб, при которой ведомства внутренней и внешней разведки объединятся в единую организацию, в которой будет доминировать внутренняя спецслужба, Федеральная служба безопасности, пояснил он.

"Я вижу в этом потенциальное ужесточение контроля над обществом", – сказал Клемент.

По мнению Клемента, Россия увязла в нефтяной "моно-экономике". Эксперт также сослался на сообщения российских СМИ, что правительство намерено повысить пенсионный возраст.

"Они начинают экономить на всем", – сказал он.

По мнению Клемента, тревоги Путина по поводу беспорядков усилились после массовых протестов в Москве в связи с предполагаемыми подтасовками на парламентских выборах 2011 года.

"Он не позволит, чтобы это повторилось", – сказал эксперт.

После избрания на первый срок в 2000 году, Путин сконцентрировался на прекращении постсоветского хаоса и ре-интеграции России в систему международного порядка.

"Теперь все вернулось на круги своя. Теперь я вижу в нем гораздо большего Путина из КГБ, чем мы знали", – сказал Клемент, добавив, что тот хочет оставить после себя наследие сильного лидера, которое включало бы захват украинского Крыма в марте 2014 года.

"Думаю, сейчас он считает, что сделал нечто, что обеспечит ему место в российской истории. Он также хочет быть человеком, восстановившим величие России, и он, несомненно, верит, что Россия должна быть сильной, конкурентоспособной, военной державой", – сказал Клемент.

По мнению эксперта, вмешательство в гражданскую войну в Сирии восстановило российское влияние на Ближнем Востоке.

Он добавил, что вмешательство Путина "вынудило США сесть за стол переговоров и признать его не просто как одного из игроков, но как равного".

Темы: Путин Росcия США
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