ГПУ готова закрыть дело против Жилина

Генпрокуратура закроет уголовное производство против лидера террористической организации "Оплот" Евгения Жилина и снимет его с розыска, если Россия официально подтвердит информацию о его смерти.



Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передают "Украинские новости".



"Сейчас мы готовим ходатайство в Генпрокуратуру России с тем, чтобы они подтвердили эту информацию (о гибели Жилина). Если это действительно так, то дело (против него - ред.) Будет закрыто по нереабилитирующим основаниям", - сказал он.



Также, по его словам, он будет снят с розыска в Украине.



При этом Горбатюк отметил, что заочное расследование против Жилина может произойти, несмотря на его гибель.

Об этом пишет и "Укринформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Дело было открыто летом 2015 года следователями Управления СБУ в Харьковской области. Проводилось досудебное расследование по факту причастности Жилина к финансированию террористов. В связи с тем, что фигурант отсутствовал на территории Украины, он был объявлен в розыск, и дело приостановили", – отметил собеседник агентства.

"На сегодня есть данные о смерти фигуранта, поэтому дело будет закрыто и передано в архив", – объяснил источник.

По его словам, есть информация, что Жилин, убитый на днях в Подмосковье, будет похоронен в Харькове, где живет его семья.

Как сообщалось, вечером 19 сентября в Подмосковье убили 40-летнего лидера террористической организации "Оплот" Евгения Жилина.

По основной версии следствия, причина убийства – конфликт в бизнесе, не исключают и личной неприязни.

До 2010 года Жилин работал в милицейском главке в Харьковской области. Во время Революции Достоинства он и его организация "Оплот" принимали активное участие в антимайдане в Киеве, поставляли туда "титушек", совершили в Харькове и области несколько терактов, принимали участие в захвате административных зданий.

Жилин покинул Украину в феврале 2014 года.

В Харьковской области против него открыли уголовное производство.

28 января 2015 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал главаря "Оплота" Жилина, объявленного в международный розыск.

В августе 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области членов диверсионной группы, которую координировал и финансировал Жилин, а в начале сентября заблокировали несколько банковских счетов организации.