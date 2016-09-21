ГПУ готова закрыть дело против Жилина

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Среда, 21 сентября 2016, 13:42
Досудебное расследование проводилось по факту причастности Жилина к финансированию террористов
Фото с сайта ОПЛОТА

Генпрокуратура закроет уголовное производство против лидера террористической организации "Оплот" Евгения Жилина и снимет его с розыска, если Россия официально подтвердит информацию о его смерти.

Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передают "Украинские новости".

"Сейчас мы готовим ходатайство в Генпрокуратуру России с тем, чтобы они подтвердили эту информацию (о гибели Жилина). Если это действительно так, то дело (против него - ред.) Будет закрыто по нереабилитирующим основаниям", - сказал он.

Также, по его словам, он будет снят с розыска в Украине.

При этом Горбатюк отметил, что заочное расследование против Жилина может произойти, несмотря на его гибель.

Об этом пишет и "Укринформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

 "Дело было открыто летом 2015 года следователями Управления СБУ в Харьковской области. Проводилось досудебное расследование по факту причастности Жилина к финансированию террористов. В связи с тем, что фигурант отсутствовал на территории Украины, он был объявлен в розыск, и дело приостановили", – отметил собеседник агентства.

"На сегодня есть данные о смерти фигуранта, поэтому дело будет закрыто и передано в архив", – объяснил источник.

По его словам, есть информация, что Жилин, убитый на днях в Подмосковье, будет похоронен в Харькове, где живет его семья.

Как сообщалось, вечером 19 сентября в Подмосковье убили 40-летнего лидера террористической организации "Оплот" Евгения Жилина.

По основной версии следствия, причина убийства – конфликт в бизнесе, не исключают и личной неприязни.

До 2010 года Жилин работал в милицейском главке в Харьковской области. Во время Революции Достоинства он и его организация "Оплот" принимали активное участие в антимайдане в Киеве, поставляли туда "титушек", совершили в Харькове и области несколько терактов, принимали участие в захвате административных зданий.

Жилин покинул Украину в феврале 2014 года.

В Харьковской области против него открыли уголовное производство.

28 января 2015 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал главаря "Оплота" Жилина, объявленного в международный розыск.

В августе 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области членов диверсионной группы, которую координировал и финансировал Жилин, а в начале сентября заблокировали несколько банковских счетов организации.

Темы: сепаратизм Харьковская область
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Комментарии — 2
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IP: 193.17.75.---Zi_shody121.09.2016 13:56
Он теперь не "злочинець", а просто чернозём для украинской земли: сосбаке собачья смерть (пусть меня собаки простят, что я его с ними сравнил).
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IP: 95.158.42.---Yurek-121.09.2016 13:45
Не моє глибоке переконання, кримінальне та кримінально-процесуальне законодаство має бути змінене таким чином, що за тероризм, військові злочини та злочини проти людяності смерть підозрюваного або обвинуваченого не мала бути підставною до закриття провадження. Суд має давати правову оцінку діям таких злочинців навіть посмертно, визавши їх злочинцями.
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