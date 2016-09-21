Родители Плотницкого умерли от отравления грибами – СМИ

Родители главаря луганских сепаратистов Игоря Плотницкого умерли из-за отравления грибами в российском Воронеже.

Об этом сообщает издание "РИА Воронеж".

В сообщении сказано, что 18 сентября эта информация появилась в украинских соцсетях и СМИ, а позднее ее подтвердили собственные источники издания.

По их данным, родителей Плотницкого госпитализировали в больницу с симптомами отравления во вторые выходные сентября. Вскоре пенсионеров перевезли в московскую больницу, где они умерли через несколько дней.

Издание отмечает, что официальные органы луганских сепаратистов отказались комментировать эту информацию.

Родители Плотницкого выехали в Россию из поселка Кельменцы Черновицкой области летом 2014 года – после того, как сын возглавил самопровозглашенную "ЛНР".