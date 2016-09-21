Родители Плотницкого умерли от отравления грибами – СМИ

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Среда, 21 сентября 2016, 13:07

Родители главаря луганских сепаратистов Игоря Плотницкого умерли из-за отравления грибами в российском Воронеже.

Об этом сообщает издание "РИА Воронеж".

В сообщении сказано, что 18 сентября эта информация появилась в украинских соцсетях и СМИ, а позднее ее подтвердили собственные источники издания.

По их данным, родителей Плотницкого госпитализировали в больницу с симптомами отравления во вторые выходные сентября. Вскоре пенсионеров перевезли в московскую больницу, где они умерли через несколько дней.

Издание отмечает, что официальные органы луганских сепаратистов отказались комментировать эту информацию.

Родители Плотницкого выехали в Россию из поселка Кельменцы Черновицкой области летом 2014 года – после того, как сын возглавил самопровозглашенную "ЛНР".

Темы: Росcия Луганская область
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Комментарии — 4
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IP: 193.17.75.---Zi_shody121.09.2016 14:00
Нет, стариков не будем обсуждать, они же не виноваты в том, что у них сын урод, в семье, как известно, не без урода.
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IP: 194.44.253.---investigator21.09.2016 13:42
- Причина смерті покійної?
- Отруйних грибочків наїлась.
- А чому синяки та крововиливи по всьому обличчі?
- Та дуже вже їсти не хотіла...
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IP: 91.200.114.---анатолян21.09.2016 13:32
ніщо не прходить повз Божу увагу!
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IP: 134.249.66.---CEMEH21.09.2016 13:23
Ліквідація по-братському, навіть не зважають на вік
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