Министр финансов Александр Данилюк допускает приезд технической миссии МВФ в октябре.

Об этом Данилюк рассказал журналистам в среду.

Данилюк отметил, что Минфин направил проект бюджета на согласование в МВФ.

""Сейчас проект бюджета направлен в МВФ. Фонд задает вопросы, мы отвечаем на эти вопросы. Мы сейчас находимся в диалоге с МВФ", - сказал министр в разговоре с ЭП.

На вопрос о том, когда возможен приезд миссии МВФ в Украину министр ответил: "Думаю, в октябре".

Также он подчеркнул, что сейчас бюджет находится на территории парламента, и если у депутатов будут возникать пожелания увеличить расходную часть бюджета, "Минфин не cможет пойти на уступки по расходам, если предложения по их увеличению не будут сбалансированы доходами или сокращением расходов на другие программы".

"Только такой возможен вариант. Все изменения в бюджет должны быть сбалансированными", - подчеркнул Данилюк.

Как сообщалось, 21 сентября, Верховная Рада заслушала премьера Владимира Гройсмана с представлением государственного бюджета на 2017 год и приняла этот проект к рассмотрению.

Экономическая правда