В крови погибшего Таранова алкоголя не было – полиция

Специалисты не обнаружили алкоголя в крови погибшего 18 сентября заместителя главы Администрации Президента Андрея Таранова.

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко, передают Українські новини.

"Не обнаружили алкоголя", - сказал он.

Крищенко заявил, что врачи не подтверждают наличие у него в крови алкоголя.

Как известно, Таранов погиб 18 сентября на Днепре в Киеве – его гидроцикл столкнулся с баржей.

Полиция открыла уголовное производство по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса и проводит все необходимые экспертизы, в частности – технического состояния транспортного средства, которым управлял погибший, трассологическую и судебно-медицинскую.

В среду, 21 сентября, в Киеве прошло прощанием с ним.