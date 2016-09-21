Деканоидзе назвала три крупнейшие проблемы роста преступности

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Среда, 21 сентября 2016, 15:57

За последнее время преступность в Украине выросла на 23%.

Об этом заявила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе на заседании комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности и законодательного обеспечения 21 сентября.

"Преступность возросла на 23%. Я это признавала и признаю, мы не скрываем статистику. Количество преступлений – порядка 60% – это кражи имущества. Проблема в том, что наш народ беднеет", – отметила она.

"Проблема номер два – закон Савченко, 34 тысячи людей в скором времени выйдут на волю", - отметила Деканоидзе.

Третья проблема, по словам главы Нацполиции, это мотивация полицейских.

"Если бы вы видели, в каких условиях работает следователь, патрульный, опер, который работает 24 часа в сутки. Ни компьютеров, ни высоких зарплат... Профессия полицейского непопулярная, они себя чувствуют хуже, чем в 90-х", – заявила она.

Роман Кравец, УП

Темы: полиция Деканоидзе криминал
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Комментарии — 4
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IP: 94.179.39.---Леонід Климчук21.09.2016 17:00
Деконаідзе дивиться на зростання злочинності сугубо по-поліцейськи, а потрібно ширше - по-суспільному, до якого вона ментально,вибачайте субєктивно не належить. Адже ж, що вона хотіла отримати від українського суспільства,яке веде війну з росйськими окупантами, а сама влада видає її лише за АТО, тобто диктує йому жити в обстановці війни лише за цивільними законами.
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IP: 195.78.69.---Alex191721.09.2016 16:34
Так это надо говорить Порошенку и Гройсману, чтобы они делали реформы как это делали Гонконг и Сингапур, а не шли на поводу у МВФ! Всего за одно поколение Сингапур преобразился необычайно. Его население увеличилось в пять раз, достигнув 5 млн человек. Средняя зарплата $ 4 тыс. в месяц. Соседний Гонконг выглядит еще более зажиточным местом. Средняя зарплата достигает $ 9 тыс.! Первое, что сделали города-государства, - необычайно упростили налоговую систему и снизили фискальные ставки. Гонконг привлек международный бизнес отсутствием НДС, таможенных пошлин, налога на дивиденды и социальных взносов, а также невысоким налогом на прибыль. Мягкий фискальный режим довольно быстро привлек в регион огромный денежный и товарный поток! Так кто мешает это нам делать?
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IP: 195.78.69.---Naim21.09.2016 16:27
Так может пора создавать тихонько бригады смерти при СБУ или МВД и просто отстреливать преступников под видом преступных разборок? Рузвельт в свое время только так навел в стране!
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IP: 85.223.209.---qqqq21.09.2016 16:12
То реформа поліції заключалась в зміні форми і перефарбуванні автомобілів?
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