Деканоидзе назвала три крупнейшие проблемы роста преступности

За последнее время преступность в Украине выросла на 23%.

Об этом заявила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе на заседании комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности и законодательного обеспечения 21 сентября.

"Преступность возросла на 23%. Я это признавала и признаю, мы не скрываем статистику. Количество преступлений – порядка 60% – это кражи имущества. Проблема в том, что наш народ беднеет", – отметила она.

"Проблема номер два – закон Савченко, 34 тысячи людей в скором времени выйдут на волю", - отметила Деканоидзе.

Третья проблема, по словам главы Нацполиции, это мотивация полицейских.

"Если бы вы видели, в каких условиях работает следователь, патрульный, опер, который работает 24 часа в сутки. Ни компьютеров, ни высоких зарплат... Профессия полицейского непопулярная, они себя чувствуют хуже, чем в 90-х", – заявила она.

Роман Кравец, УП