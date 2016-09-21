Луценко раскритиковал организацию управления Нацполиции

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Среда, 21 сентября 2016, 16:32

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о дезорганизации в управлении Нацполиции.

Об этом он заявил во время заседании комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"Должен сказать, что причиной такого уровня преступности также является управленческая дезорганизация Национальной полиции. Не может работать начальник областного управления, если ему не подчинен национальный патруль, как это может быть?! Начальник Киева не руководит патрулем! Начальник любой области не управляет патрулем", - возмутился Луценко.

"Он не отвечает даже за оборот наркотиков... Больше, как в два раза уменьшилось количество выявленных наркопритонов, более в 5 раз выявлено уменьшение сбыта наркотиков. Те, которые работают в полиции понимают, что каждое третье преступление связанное с наркотиками", - отметил Луценко.

По его словам, если не выявлять наркопритоны, то будет увеличиваться количество грабежей, разбоев и других преступлений.

"Раскрыто лишь 3 преступления использования средств за сбыт наркотиков. Это означает, что этой работы не было", - добавил он.

Как известно, Луценко сообщил, что в мирных областях Украины растет количество умышленных убийств.

Роман Кравец, Александр Шумилин, УП

Темы: полиция Генпрокуратура
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