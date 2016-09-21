Стало известно имя члена ВСЮ, которого уличили в вымогательстве взятки

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Среда, 21 сентября 2016, 18:19

Члена Высшего совета юстиции, которого уличили в вымогательстве 500 тыс долларов, зовут Павел Гречковский.

Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко в среду заявил, что член ВСЮ требовал деньги за незаконное влияние на судебное решение.

"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс долл.", - написал он в Facebook.

Подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.

Ранее сообщалось, что Гречковский и заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве.

Также известно, что подозреваемый член ВСЮ близок к нардепу БПП Александру Грановскому и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.

Украинская правда

Темы: коррупция взятка
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Комментарии — 9
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IP: 94.71.83.---Bratiichuk21.09.2016 20:51
Вони беруть і будуть брати оскільки переконані, що навіть у випадку "зальоту" їм нічого не буде. І так буде до тих пір поки ми не проженемо шоколадного баригу.
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IP: 176.122.126.---Nestor Bandugeti21.09.2016 20:43
smartmen:
Гречківський, Грановський, Вальцман. Вже вище нікуди. Ось де всі ниточки. І чим більше такої інфи тим голосніше гарант верещить патріотичні гасла. Сприймайте панове все до навпаки. Це територія абсурду.
Нуууууу, так може заявляти лише агент Кремля. :)
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IP: 176.241.132.---левко21.09.2016 20:43
За один фейс можна давати 5 років. А якщо добре покопатись - то і всі 10.
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IP: 99.233.24.---smartmen21.09.2016 20:34
Гречківський, Грановський, Вальцман. Вже вище нікуди. Ось де всі ниточки. І чим більше такої інфи тим голосніше гарант верещить патріотичні гасла. Сприймайте панове все до навпаки. Це територія абсурду.
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IP: 62.216.42.---treanon21.09.2016 20:17
Продовжується кампанія дискредитації адвокатури "як класу"...
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