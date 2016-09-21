Стало известно имя члена ВСЮ, которого уличили в вымогательстве взятки

Члена Высшего совета юстиции, которого уличили в вымогательстве 500 тыс долларов, зовут Павел Гречковский.

Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко в среду заявил, что член ВСЮ требовал деньги за незаконное влияние на судебное решение.

"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс долл.", - написал он в Facebook.

Подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.

Ранее сообщалось, что Гречковский и заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве.

Также известно, что подозреваемый член ВСЮ близок к нардепу БПП Александру Грановскому и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.

Украинская правда