Стало известно имя члена ВСЮ, которого уличили в вымогательстве взятки
Члена Высшего совета юстиции, которого уличили в вымогательстве 500 тыс долларов, зовут Павел Гречковский.
Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.
Как известно, генпрокурор Юрий Луценко в среду заявил, что член ВСЮ требовал деньги за незаконное влияние на судебное решение.
"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс долл.", - написал он в Facebook.
Подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.
Ранее сообщалось, что Гречковский и заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве.
Также известно, что подозреваемый член ВСЮ близок к нардепу БПП Александру Грановскому и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.
Украинская правда
Гречківський, Грановський, Вальцман. Вже вище нікуди. Ось де всі ниточки. І чим більше такої інфи тим голосніше гарант верещить патріотичні гасла. Сприймайте панове все до навпаки. Це територія абсурду.