Порошенко пояснил, почему не состоялась встреча с Трампом

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Среда, 21 сентября 2016, 22:18

Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом не состоялась из-за плотных графиков двух сторон.

Об этом он сказал  журналистам в Нью-Йорке, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас не совпали графики. Здесь нет никаких проблем. Вы видите, что у меня было более двадцати встреч и в этих условиях календари мой и Трампа не совпали", - заявил Порошенко.

Он добавил, что никаких других причин в этой ситуации нет.

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенко
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