Порошенко пояснил, почему не состоялась встреча с Трампом
Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом не состоялась из-за плотных графиков двух сторон.
Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке, отвечая на соответствующий вопрос.
"У нас не совпали графики. Здесь нет никаких проблем. Вы видите, что у меня было более двадцати встреч и в этих условиях календари мой и Трампа не совпали", - заявил Порошенко.
Он добавил, что никаких других причин в этой ситуации нет.