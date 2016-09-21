Порошенко пояснил, почему не состоялась встреча с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом не состоялась из-за плотных графиков двух сторон.

Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас не совпали графики. Здесь нет никаких проблем. Вы видите, что у меня было более двадцати встреч и в этих условиях календари мой и Трампа не совпали", - заявил Порошенко.

Он добавил, что никаких других причин в этой ситуации нет.

Интерфакс-Украина