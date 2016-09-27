Часть военных шестой волны уже отправили домой - штаб

Основная часть военнослужащих, призванных в рамках шестой волны мобилизации, будут демобилизованные в октябре 2016 года.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай, передает "Интерфакс-Украина".

"Это последняя очередь из числа мобилизованных в 2014-2015 гг. Увольнение уже началось, до конца сентября будут уволены 5%, но основная масса мобилизованных военнослужащих освободится в октябре", - рассказал он на брифинге во вторник.

Как известно, в понедельник 26 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны военнослужащих, призванных на службу в АТО.

Ожидается, что после этого на фронте останутся только контрактники, а призывников, как и сейчас, не будут направляться в зону АТО.