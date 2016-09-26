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Порошенко підписав демобілізацію шостої хвилі

Понеділок, 26 вересня 2016, 14:52

Президент Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію шостої хвилі військовослужбовців, призваних на службу в АТО.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Порошенка у Facebook.

Порошенко уточнив, що демобілізація завершиться до кінця жовтня.

"До кінця жовтня до своїх домівок та родин повернуться захисники Вітчизни, яких було мобілізовано минулого року протягом так званої "шостої хвилі". Підписав відповідний указ", – повідомив він.

Порошенко додав, що після цього на фронті залишаться лише контрактники, а призовників, як і зараз, не направлятимуться в зону АТО.

За його словами, це стане ще одним кроком для створення професійної армії в Україні.

У повідомленні Адміністрації президента уточнюється, що мова йде про останню чергу звільнення у запас військових, які були мобілізовані у 2014 – 2015 роках під час дії особливого періоду.

"Прийняття рішення щодо звільнення військовослужбовців стало можливим завдяки успішній реалізації у Збройних Силах України та інших військових формуваннях завдання Президента України щодо професіоналізації війська та поступової заміни мобілізованих військовослужбовців на більш мотивованих добровольців – контрактників", – додали у відомстві.

"Повернення звільнених військовослужбовців до своїх родин розпочнеться вже у поточному місяці, одразу після набрання чинності цим указом. Всі звільнені у запас військовослужбовці в обов’язковому порядку будуть зараховані до оперативного військового резерву першої черги", – додали в АП.

У документі зазначається, що звільнення військовослужбовців мають провести Міноборони, МВС, СБУ, Держприкордонслужба та Державна спеціальна служба транспорту.

Крім того, Порошенко доручив уряду забезпечити фінансування та вжити інші заходи, пов'язані зі звільненням у запас військовослужбовців, у тому числі – пов'язані з їх перевезенням до місць проживання. Звільнені у запас також мають бути забезпечені комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час прямування додому.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Українська правда

Теми: арміяПорошенкоАТОмобілізація
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