Частину військових шостої хвилі уже відправили додому - штаб

588 переглядів
0
Вівторок, 27 вересня 2016, 12:44

Основна частина військовослужбовців, призваних в рамках шостої хвилі мобілізації, будуть демобілізовані в жовтні 2016 року.

Про це повідомив т.в.о. начальника Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Талалай, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це остання черга з числа мобілізованих в 2014-2015 рр. Звільнення вже почалося, до кінця вересня будуть звільнені 5%, але основна маса мобілізованих військовослужбовців звільниться в жовтні", - розповів він на брифінгу у вівторок.

Як відомо, у понеділок 26 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію шостої хвилі військовослужбовців, призваних на службу в АТО.

Очікується, що після цього на фронті залишаться лише контрактники, а призовників, як і зараз, не направлятимуться в зону АТО.

Теми: мобілізація АТО армія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Порошенко підписав демобілізацію шостої хвилі 26 вересня 2016, 14:52
Демобілізацію 6 хвилі планують на вересень-жовтень – Генштаб 13 вересня 2016, 15:14
Порошенко за фахову армію, а мобілізація "залежить від Москви" 6 вересня 2016, 11:07
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко ветував право військових розривати безстрокові контракти
З'явилося відео з камери вбитого у Дніпрі поліцейського
Суд посадив завербованого Росією шпигуна на 14 років
Підозрюваний у розтраті 492 млн підприємець вийде з СІЗО
Усі новини
ТАБЛОID

Лещенко з коханою показали квартиру

Відео

Як виглядають дитячі кімнати по всьому світу