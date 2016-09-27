В Генштабе дали окончательный прогноз по седьмой волне мобилизации

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Вторник, 27 сентября 2016, 12:55

Седьмая волна мобилизации в Украине не планируется.

Об этом во вторник сообщил на брифинге и.о. начальника Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай, передает "Интерфакс-Украина".

"Эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Пополнить ряды тех, кто увольняется по указу президента, мы планируем за счёт тех, кто приходит на военную службу по контракту. Сейчас у нас каждый месяц около 6 тысяч контрактников, до конца года мы ещё ожидаем 15-18 тыс. Это обеспечит наши потребности", - сказал он.

При этом Талалай подчеркнул: "Генштаб ВСУ не планирует седьмого волну мобилизации".

Как известно, в понедельник 26 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны военнослужащих, призванных на службу в АТО.

Ожидается, что после этого на фронте останутся только контрактники, а призывников, как и сейчас, будут направляться в зону АТО.

Темы: мобилизация армия АТО
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