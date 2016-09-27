Порошенко просит Раду собраться на внеочередную сессию для увольнения судей

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Вторник, 27 сентября 2016, 18:21

Президент Петр Порошенко обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать до 30 сентября внеочередное заседание парламента.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице главы государства.

Согласно информации, Порошенко просит депутатов собраться не позднее 29 сентября и включить в повестку дня вопрос об увольнении судей.

"Следует уволить за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление ВСЮ, в том числе причастных к незаконным арестам майдановцев", - пояснил президент.

Он добавил, что нерешенность указанного вопроса скажется на функционировании судебной системы и проведении судебной реформы.

Украинская правда

Темы: Порошенко Верховная Рада суд
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