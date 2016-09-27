Порошенко просит Раду собраться на внеочередную сессию для увольнения судей

Президент Петр Порошенко обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать до 30 сентября внеочередное заседание парламента.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице главы государства.

Согласно информации, Порошенко просит депутатов собраться не позднее 29 сентября и включить в повестку дня вопрос об увольнении судей.

"Следует уволить за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление ВСЮ, в том числе причастных к незаконным арестам майдановцев", - пояснил президент.

Он добавил, что нерешенность указанного вопроса скажется на функционировании судебной системы и проведении судебной реформы.

Звернувся до голови ВР із закликом скликати до 30 вересня позачергове засідання парламенту pic.twitter.com/tfPXFV6a6K — Петро Порошенко (@poroshenko) September 27, 2016

Украинская правда