Патриарх Кирилл поддержал обращение о запрете абортов в России

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Вторник, 27 сентября 2016, 19:07

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал текст обращения, призывающего полностью запретить аборты на территории России.

Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

Согласно информации, подписи под обращением собирают участники Общероссийского общественного движения "За жизнь" и движения "Православные добровольцы". Текст обращения был согласован с патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства..

Активисты, которых поддержал патриарх, выступают за признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом; за запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности, а также за запрет противозачаточных средств с абортивным действием.

Кроме того, подписанты обращения добиваются запрета вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых, по их мнению, "является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития".

Также инициаторы документа просят оказания из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума.

Как известно, в пятницу, 23 сентября, в Польском сейме обсуждались 2 законопректа по абортам - один полностью запрещает прерывать беременность, а другой - позволяет аборт до 12 недели беременности.

В ответ на потенциальный запрет абортов в Польше с возможной уголовной ответственностью за прерывание беременности, на Facebook распространился флешмоб с хэштегом #czarnyprotest, #чорнийпротест, #blackprotest.

Украинская правда

Темы: церковь медицина
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IP: 79.176.123.---dk565627.09.2016 19:15
Правильно. Родине нужны защитники!
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