Чирния этапировали из московского СИЗО в Ростов на Дону – адвокат

Незаконно осужденного в России крымчанина Алексея Чирния этапировали из следственного изолятора в Москве в Ростов на Дону.

Об этом сообщил в среду у себя в Facebook адвокат Илья Новиков.

"Сегодня выяснилось, что Алексея Чирния этапировали из Лефортово "в распоряжение УФСИН по Ростовской области". Спасибо, что не обратно в Магадан, где он сидел год перед этим", – пишет защитник.

"Значит ли Ростов, что его держат под рукой для обмена – все еще непонятно. Может да, а может и нет. Может быть это прояснится недели через две-три, когда мы узнаем в каком именно учреждении он находится", – отметил Новиков.

Также адвокат сообщает, что заседание апелляции в Верховном суде РФ по делу Карпюка и Клыха назначили на 26 октября.

"Мы с коллегами договорились просить о переносе на начало ноября, так что дата пока не окончательная. Будем держать вас в курсе", – отметил он.

Как известно, крымчанин Алексей Чирний является фигурантом "дела Олега Сенцова", которое еще называют "делом крымских террористов". Правозащитники называют всех четырех осужденных по этому делу политическими заключенными.

Чирния задержали российские силовики в мае 2014 года, после оккупации Крыма Россией, и обвинили, в частности, в попытке подорвать памятник Ленину в Симферополе. К нему девять месяцев не допускали украинского консула, а когда эта встреча состоялась, Чирний сообщил, что к нему применили пытки.

Как заявлял российский адвокат Новиков, который некоторое время защищал Чирния, украинец оговорил себя и других участников дела во время следствия и пошел на сделку со следствием именно из-за пыток.

В июне российская журналистка и правозащитница Зоя Светова высказывала мнение, что Чирния могут скоро отпустить в Украину.

Украинская правда