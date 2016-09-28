Заместителя председателя Меджлиса Умерова срочно вызвали на допрос

Заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров сообщил, что его срочно вызывают в отделение местной "полиции" аннексированного Крыму.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Пять минут назад из РОВД принесли повестку, согласно которой, я через 15 мин должен явиться к майору полиции Левых Г В в каб 403. Причина не указана", - написал он.

По мнению Умерова это может быть связано с деятельностью Меджлиса.

Как известно, 12 мая ФСБ по Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст.280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.

Умерова взяли на подписку о невыезде.

11 августа Умерову стало плохо в суде, его госпитализировали. Несмотря на это, судья вынесла постановление отправить Умерова на психиатрическую экспертизу.

Его продержали в психбольнице до 7 сентября.

Украинская правда