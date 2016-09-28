Лысенко предлагает программу переманивания боевиков с оружием

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Среда, 28 сентября 2016, 14:01

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко предлагает ввести программу переманивания на украинскую сторону боевиков с оружием.

Соответствующую инициативу он озвучил в среду в Facebook.

Лысенко напомнил о программе СБУ "Тебя ждут дома", по условиям которой боевики, спохватились и не имеют тяжких преступлений за спиной, имеют возможность быть оправданными через суд и безкриминально вернуться к своей семье.

Спикер АТО предлагает воплотить в жизнь еще один проект - "Заработай, сохранив жизнь".

Суть программы заключается в том, что боевик, который перегнал на сторону ВСУ единицу вражеской техники (танк, БМП, БТР, САУ) получает право в суде на уменьшение или освобождение от наказания и получает денежное вознаграждение, как наши бойцы за обезвреженную вражескую технику.

"Таким образом, боевик сохраняет себе жизнь, получает приличные деньги на жизнь и сохраняет жизнь нашим ребятам, лишает врага единицы техники и одного специалиста, в состав ВСУ засчитывается почти бесплатная единица исправной техники", – отмечает полковник.

В комментарии "Украинской правде" Лысенко отметил, что подобную практику он наблюдал в Ираке, где проходил службу в рамках миротворческого контингента.

"Американские военные официально искупали оружие у иракских повстанцев. В первую очередь переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела" или "Стингер" и ручные противотанковые гранатометы РПГ-7", – рассказал полковник.

По словам Лысенко, подобная практика была широко распространена и была успешной.

"Даже если люди не имели этого оружия, отыскивали его на складах или в тайниках и приносили на базы, где с ними официально рассчитывались", – отметил полковник.

Лысенко предлагает привлечь международные средства в фонд, который реально будет способствовать освобождению и восстановлению Донбасса или использовать деньги из госбюджета, которые выделяются на вознаграждение бойцам за обезвреженную вражескую технику.

Он пояснил, что в период, когда действует "режим тишины", когда нет острых боев, атак на бронетехнике, в бюджет Минобороны все равно закладываются деньги, которые могут быть выделены украинским военным за повреждение боевой техники.

"Их можно направить, чтобы враг перегонял на нашу сторону технику, плюс получал юридическое сопровождение и защиту", – отметил спикер АТО.

По мнению Лысенко, это позволит сэкономить значительные средства.

Валентина Романенко, УП

Темы: Минобороны оружие
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